Власти Нижнего Новгорода сообщили о смягчении требования по рассадке гостей в заведениях общественного питания, принятого для предотвращения второй волны распространения коронавирусной инфекции. Владельцы могут сокращать расстояние между столиками.
Идем на сближение. Нижегородские рестораны сокращают дистанцию в заведениях
Нововведения прокомментировал глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов на своей странице в Facebook:
«А можно вообще впритык, но при установке перегородок высотой 1,8 метра. Перегородки имеет смысл ставить при посадке кабинками, когда диваны стоят спина к спине! Это, кстати, спасение для многих заведений».
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