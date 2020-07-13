Идем на сближение. Нижегородские рестораны сокращают дистанцию в заведениях

Нововведения прокомментировал глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов на своей странице в Facebook:

«А можно вообще впритык, но при установке перегородок высотой 1,8 метра. Перегородки имеет смысл ставить при посадке кабинками, когда диваны стоят спина к спине! Это, кстати, спасение для многих заведений».