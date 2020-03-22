Меню на конец света: готовим из того, что есть.

Вот они, спасители голодающих - бобовые. Кто-то сейчас зевнет вспомнит о горохе и консервированных бобах в неприятном мутно-тягучем соусе. Забудьте об этом, ведь здесь чечевичное табуле - салат, гарнир, и самоt простое и быстрое, что вы можете приготовить на завтрак, обед и ужин.

Рецепт настолько прост, что не заслуживает отдельной инструкции: чечевицу отварите до готовности, но не разваривайте в кашу. Дайте остыть и заправьте мелко порубленными петрушкой, мятой, кинзой, базиликом - словом, любой зеленью по вкусу. Туда же запустите половинки помидор черри, заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите, поперчите, наслаждайтесь.