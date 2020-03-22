Вожделенная гречка продолжает исчезать с полок супермаркетов, а на осознанное потребление и zero-waste философию переходит все больше граждан нашей необъятной страны. Главный редактор «НН.Собака.ru» делится проверенными рецептами из продуктов, которые есть практически в каждом доме, и уж точно не исчезнут из магазинов в ближайшее время.
Меню на конец света: готовим из того, что есть.
Zero Waste бульон
В условиях суровой экономии ресурсов в дело идет все: уставшая зелень, столбунцы и корешки, куриные крылышки и каркасы, и даже секретный ингредиент - пармезановая корка. Да, это не мусор, а настоящая жемчужина, которая может превратить самый скучный бульон в произведение кулинарного искусства. Просто добавляете ее в кастрюлю вместе с курицей, зеленью, зеленой частью порея и морковью. Бульон потом можно процедить, и никто не узнает, что самый вкусный суп в жизни приготовлен на том, что еще вчера безжалостно выкидывалось.
Морковный суп со сливками
Для тех, кто не относится к посту слишком серьезно или в тяжелые времена позволяет себе вольности вроде сливок и масла, этот суп - идеальный вариант. Легкий, вкусный, а главное - приготовлен на основе моркови, которая уж точно не переведется в земле русской.
Ингредиенты:
- 30г сливочного масла
- 600г моркови, почистить, нарезать мелкими кубиками
- 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
- 1 крупный лук-порей, только белая часть
- 1/4 ч.л. тертого мускатного реха
- 1л куриного или овощного бульона
- 160мл жирных сливок
- 1ч.л томатной пасты
- соль, перец
Метод:
- В большом сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло. Выложите морковь, порей и картофель. Тушите, помешивая, пока овощи не станут чуть мягкими
- Добавьте мускатный орех, соль и перец по вкусу. Влейте в кастрюлю бульон и доведите до тихого кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь и варите приблизительно 30 минут.
- Пюрируйте суп блендером. Смешайте сливки с томатной пастой и медленно влейте в суп. Перемешайте и снова прогрейте на слабом огне перед подачей.
Острый морковный дип
Предположим, что потребность в социализации пересилила осторожность, и вы все-таки устраиваете вечеринку. Отделаться минимумом усилий и произвести максимум впечатления поможет все та же морковь, которая, при умелом использовании специй, отправит вас с гостями прямиком в Индию, и никакая самоизоляция не помешает.
Ингредиенты:
- 1кг моркови, почистить и нарезать кусочками по 3см
- 1 луковица, тонко нарезать
- 3 зубчика чеснока
- 1ч.л молотой корицы
- 1ч.л молотого кориандра
- 1ст.л яблочного уксуса
- 1/2 перца чили (опционально)
- 25г свежего имбиря, мелко нарезать
- 60мл оливкового масла
- 2 звездочки бадьяна
- 250г сметаны
Метод:
- Разогрейте духовку до 200С. Застелите противень пергаментом.
- В большой миске соедините все ингредиенты кроме сметаны, все хорошенько перемешайте и выложите на противень. Неплотно накройте фольгой и запекайте 1 час, пока морковь не станет мягкой. Уберите фольгу и запекайте ещё 30 минут пока морковь не карамелизируется.
- Готовую морковь сложите в чашу блендера, добавьте сметану и взбейте до однородности. Посолите по вкусу и подавайте.
Окономияки, японский капустный блинчик
Продолжаем гастрономические скитания по странам, используя только доступные и милые русскому сердцу ингредиенты. На очереди Япония и яркий образчик местного стрит-фуда - окономияки.
Ингредиенты:
- 1 кабачок, нарезать тонкой соломкой
- 220г белокочанной капусты, мелко нашинковать
- 1 маленький пучок зеленого лука
- 130г муки
- 6 яиц
- 1ч.л рыбного соуса (можно заменить соевым)
- 60мл ледяной воды
- Растительное масло, соль
Метод:
- В большой миске смешайте кабачок, капусту и половину зеленого лука, посолите, всыпьте муку и тщательно перемешайте, чтобы мука покрывала все овощи.
- В отдельной посуде слегка взбейте венчиком яйца, добавьте воду, соевый соус, посолите и еще раз перемешайте.
- Соедините яичную смесь с овощами, тщательно перемешайте. Получившееся "тесто" небольшими порциями обжаривайте в масле на разогретой сковородке, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте окономияки теплыми, посыпав оставшимся зеленым луком и любой зеленью по вкусу. И вот маленький совет: чтобы уже готовые блинчики не остывали, пока жарятся новые, кладите их на противень в разогретую до 100С духовку
Чечевичное табуле
Вот они, спасители голодающих - бобовые. Кто-то сейчас зевнет вспомнит о горохе и консервированных бобах в неприятном мутно-тягучем соусе. Забудьте об этом, ведь здесь чечевичное табуле - салат, гарнир, и самоt простое и быстрое, что вы можете приготовить на завтрак, обед и ужин.
Рецепт настолько прост, что не заслуживает отдельной инструкции: чечевицу отварите до готовности, но не разваривайте в кашу. Дайте остыть и заправьте мелко порубленными петрушкой, мятой, кинзой, базиликом - словом, любой зеленью по вкусу. Туда же запустите половинки помидор черри, заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите, поперчите, наслаждайтесь.
Мексиканская фасоль
Пакет фасоли есть практически в каждом шкафу. Все мы когда-то ее покупали, чтобы была, задвигали в дальний угол и забывали до лучших времен. Так вот, лучшие времена настали, достаем фасоль, пора в Мексику.
Ингредиенты:
- 200г фасоли
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- По 1 пучку петрушки и кинзы
- 1ст.л томатной пасты
- 1/2 лимона
- 1ч.л зиры
- 1/2 ч.л копченой паприки (опционально)
- Рис и кукуруза для подачи
Метод:
- Фасоль залейте водой и дайте постоять 2-3 часа. Слейте воду, промойте и отварите до полуготовности примерно час.
- В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло, обжарьте в нем мелко порубленные лук, чеснок и столбунцы петрушки и кинзы, пока лук не станет мягким. Добавьте специи и жарьте еще пару минут до ароматности.
- Добавьте томатную пасту и фасоль, посолите и залейте водой или бульоном так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимой сотейника. Убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и тушите примерно полтора часа.
- Подавайте с рисом, кукурузными чипсами и отварной кукурузой, в которую для вкуса добавьте оливковое масло и лимонный сок. Щедро посыпьте зеленью.
Творожные бублики на завтрак
Несладкие завтраки – отличное начало дня, а такие творожные бублики еще и прекрасная замена бейглам, круассанам и прочей выпечке, которую вы привыкли поглощать в кофейнях по утрам.
Ингредиенты:
- 200г творога
- 100г тертого сыра
- 70г муки
- Зелень
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- Кунжут или любые семечки, еще немного сыра и 1 яйцо для украшения
Метод:
- Разогрейте духовку до 180°С
- В глубокой миске смешайте размятый творог (лучше брать сухой магазинный, а не мягкий рыночный), измельченный чеснок и зелень.
- Добавьте сыр, яйцо и муку. Вымесите тесто. Выстелите противень пергаментом.
- Тесто разделите на 6 частей, скатайте из каждой части шарик. Шарики выложите на пергамент, расплющите каждый в лепешку и в середине сделайте отверстие.
- Подготовленные бублики смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и сыром.
- Выпекайте в духовке 30-35 минут
Яблочный крамбл
Время для десерта. Конкретно этот - идеальный способ утилизировать фрукты в условиях тотальной нехватки времени. Тут могут быть и нектарины, и груши, и сливы и вообще все на свете, а в смесь для корочки можно добавить кокосовую стружку, шоколадную крошку, измельченное печенье, семечки и тд., а уж овсянка точно у каждого найдется.
В общем, прекрасное поле для игры в съедобное-несъедобное, тем более, что съедобно получится гарантированно.
Ингредиенты:
- 600г яблок
- 1 палочка корицы
- 300г груш
- 200г замороженной клубники
- 80г сливочного масла
- 110г + еще 60г сахара
- 75г муки
- 100г овсянки
- 50г кукурузных хлопьев для завтрака
Метод:
- Разогрейте духовку до 180С. Поместите в кастрюлю нарезанные кубиками яблоки, грушу и клубнику, добавьте корицу и 60г сахара. Тушите на среднем огне 5-7 минут.
- Переложите смесь в форму для запекания.
- В глубокой миске смешайте нарубленное масло, сахар и муку, чтобы получилась крошка. Добавьте овсянку и кукурузные хлопья, перемешайте. Выложите смесь на фрукты, разровняйте и выпекайте 20-25 минут, пока корочка не станет золотистой.
текст и фото: Анастасия Базилева
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