18+

В культурном пространстве DKRT откроется бар

23 февраля культурное пространство DKRT приглашает на открытие бара. В программе – только лучшие шлягеры от нижегородских хедлайнеров Александра Назина, Глеба Пернаткина и Дмитрия Тимошенко, сообщают организаторы.

На закрытую тестовую вечеринку приглашаются все, необходимо только успеть внести свое имя в список гостей.

Line up:

D.Timoshenko

Nazin

Pernatkin Gleb aka Badadvisor

 

23 февраля

22.00

Место: DKRT (Большая Покровская, 18)

Вход: по спискам

FC/DC 18+

Фото: архив организаторов

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты