В культурном пространстве DKRT откроется бар

23 февраля культурное пространство DKRT приглашает на открытие бара. В программе – только лучшие шлягеры от нижегородских хедлайнеров Александра Назина, Глеба Пернаткина и Дмитрия Тимошенко, сообщают организаторы.

На закрытую тестовую вечеринку приглашаются все, необходимо только успеть внести свое имя в список гостей.

Line up:

D.Timoshenko

Nazin

Pernatkin Gleb aka Badadvisor