В культурном пространстве DKRT откроется бар
23 февраля культурное пространство DKRT приглашает на открытие бара. В программе – только лучшие шлягеры от нижегородских хедлайнеров Александра Назина, Глеба Пернаткина и Дмитрия Тимошенко, сообщают организаторы.
На закрытую тестовую вечеринку приглашаются все, необходимо только успеть внести свое имя в список гостей.
Line up:
D.Timoshenko
Nazin
Pernatkin Gleb aka Badadvisor
23 февраля
22.00
Место: DKRT (Большая Покровская, 18)
Вход: по спискам
FC/DC 18+
Фото: архив организаторов
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