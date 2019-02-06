Ресторан RIBS откроется на улице Белинского в марте
Новый ресторан RIBS откроет двери на улице Белинского уже весной. Заведение будет сочетать в себе роскошный дизайн и изысканное меню блюд трех кухонь мира – восточной, русской и средиземноморской.
Согласно концепции ресторана, днем там можно будет вкусно пообедать, встретиться с партнерами и друзьями или просто провести время за чашкой кофе. Однако уже вечером RIBS трансформируется в бар с насыщенной развлекательной программой. Для зажигательных вечеринок в заведении установят сцену и музыкальное оборудование, которые придадут ресторану дополнительный шарм и особую атмосферу.
Открытие RIBS запланировано на конец марта на Белинского, 61.
Фото: архив пресс-служб
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