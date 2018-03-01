"Горьковская пивоварня": новый гастропаб открылся на улице Рождественской

Деловую часть программы продолжил брифинг директора «Горьковской пивоварни» Светланы Васильевой и Руда Педерсена. Отвечая на главный вопрос собравшихся, почему всемирно известный Carlsberg Group открыл проект в Нижнем Новгороде, Руд Педерсен рассказал:

«Carlsberg Group сотрудничает с локальными компаниями по всему миру. Например, с нью-йоркской Brooklyn Brewery были открыты совместные предприятия в Гонконге и Лондоне. Причиной создания нового вида бизнеса в России, в частности в Нижнем Новгороде, послужили наши наблюдения. В мире в последнее время привычки потребителей меняются: растет культура потребления, уровень знаний о напитках и спрос на разнообразные вкусы, наблюдается стремление покупателей выбирать «свои», местные товары. Мы оценили перспективу нашего проекта, как возможность гибко реагировать на изменения рынка. Географически нас привлек Нижний Новгород – один из перспективных городов-миллионников России».