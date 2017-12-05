Ресторан «Чайхана» отпразднует официальное открытие

Гости смогут оценить основное меню ресторана, где сочетаются русская, европейская и японская кулинарные традиции. Также в программе – выступления экс-солиста группы «Корни» Александра Асташенка и вокалистки Анастасии Зудовой. Весь вечер на площадке будет работать художник-шаржист, а Dj Real отыграет свои сеты.

Начало в 19:00. Забронировать столик можно по телефону 435 – 12 – 57