«Вспышка» отпразднует официальное открытие 23 ноября

Пышечная «Вспышка», которая с октября работает на Алексееевской, устраивает праздник в честь официального открытия.

Весь день 23 ноября в кафе можно будет продегустировать пышки, в том числе и несладкие, а также попробовать крокенпыш - праздничную пирамиду из пышек. Кроме того, организаторы обещают розыгрыш призов и абонементов.

Посетителям, одетым во что-то блестящее (организаторы приводят в пример платье в пайетках или джемпер с люрексом), будут давать две бесплатных пышки к заказу.