«Вспышка» отпразднует официальное открытие 23 ноября
Пышечная «Вспышка», которая с октября работает на Алексееевской, устраивает праздник в честь официального открытия.
Весь день 23 ноября в кафе можно будет продегустировать пышки, в том числе и несладкие, а также попробовать крокенпыш - праздничную пирамиду из пышек. Кроме того, организаторы обещают розыгрыш призов и абонементов.
Посетителям, одетым во что-то блестящее (организаторы приводят в пример платье в пайетках или джемпер с люрексом), будут давать две бесплатных пышки к заказу.
23 ноября
весь день
«Вспышка» на Алексеевской, 3
Вход свободный
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