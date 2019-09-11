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ROZAS — одобряет, Мексика — объединяет!

В этот четверг шеф-повара Николай Потапов и Александр Николаенко проведут презентацию нового мексиканского меню в баре «Эрик Рыжий». На летней веранде будут подаваться фирменные тако от ROZAS, а основатель бара Артем Цапаев специально для гостей приготовит уникальный лимонад «Фалернум».

12 сентября, четверг

19.30

Место: «Эрик Рыжий» (Рождественская, 14)

Забронировать стол можно по телефону: +7 (987) 112-67-77

Фото: архив организаторов

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