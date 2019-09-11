ROZAS — одобряет, Мексика — объединяет!
В этот четверг шеф-повара Николай Потапов и Александр Николаенко проведут презентацию нового мексиканского меню в баре «Эрик Рыжий». На летней веранде будут подаваться фирменные тако от ROZAS, а основатель бара Артем Цапаев специально для гостей приготовит уникальный лимонад «Фалернум».
12 сентября, четверг
19.30
Место: «Эрик Рыжий» (Рождественская, 14)
Забронировать стол можно по телефону: +7 (987) 112-67-77
Фото: архив организаторов
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