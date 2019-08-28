Нижегородский бар вошел в топ-10 лучших новых баров России и СНГ

V bar, который находится при галерее вкуса «Парк Культуры», вошел в топ-10 баров, открытых в России и СНГ в 2018 году. В данную номинацию престижной премии Barproof Awards можно попасть только один раз.

Barproof Awards – главная профессиональная барная премия, которая в четвертый раз подряд награждает лучшие бары, профессионалов и продукты барной индустрии России и стран СНГ в 18-ти российских и 20-ти международных номинациях.

V bar – это прежде всего бар при ресторане. Обе концепции находятся в одном здании (галерее вкуса «Парк Культуры»). Бар можно воспринимать как часть ресторана (место аперитива перед обедом или ужином, дижестива после трапезы), так и в формате отдельного заведения со своей концепцией, меню и атмосферой.

V bar

Нижний Новгород

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Фото: архив пресс-служб