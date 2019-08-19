«Салют» отметит день рождения фестивалем
В субботу, 24 августа, бургерная «Салют» отмечает четвертый день рождения. По этому случаю заведение устраивает шумный фестиваль, на который приглашаются все желающие, сообщают организаторы.
24 августа, суббота
12.00 — 22.00
Место: «Салют» (Октябрьская, 9а)
Гостей ждут пять независимых локаций, где на протяжении всего дня будут происходить лекции, воркшопы, перформансы, live-выступления, зажигательные dj-сеты и завершающий летний сезон гараж-сейл «Вещизм».
Вход свободный
Фото: архив организаторов
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