Галерея вкуса «Парк Культуры» приглашает на курс по подготовке барменов
Галерея вкуса «Парк Культуры» открывает набор на курс по подготовке барменов. Программа позволит погрузиться в профессию, приобрести необходимые знания и навыки для начинающих барменов и тех, кто никогда не был за стойкой.
Павел Чегодаев и бармены «Парка Культуры» и V Bar подготовили двухнедельный курс обучения. Команда поделится реальным опытом, приобретенным за многие годы успешной работы в различных барах города и страны, а также познакомит с барной жизнью, поможет приобрести полезные знакомства и обрести новых друзей. После прохождения курса ты сможешь работать барменом.
Узнай дату старта и содержание курса на сайте bartender-course.ru
Лучшие студенты пройдут дополнительную стажировку в лучших барах страны!
При оплате курса до 22 июля – скидка 20% на стоимость обучения.
Количество мест ограничено
ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (920) 229 48 43
Email: chegodaevpavel@yandex.ru
Фото: архив пресс-служб
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