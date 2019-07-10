Галерея вкуса «Парк Культуры» приглашает на курс по подготовке барменов

Галерея вкуса «Парк Культуры» открывает набор на курс по подготовке барменов. Программа позволит погрузиться в профессию, приобрести необходимые знания и навыки для начинающих барменов и тех, кто никогда не был за стойкой.

Павел Чегодаев и бармены «Парка Культуры» и V Bar подготовили двухнедельный курс обучения. Команда поделится реальным опытом, приобретенным за многие годы успешной работы в различных барах города и страны, а также познакомит с барной жизнью, поможет приобрести полезные знакомства и обрести новых друзей. После прохождения курса ты сможешь работать барменом.

Узнай дату старта и содержание курса на сайте bartender-course.ru

Лучшие студенты пройдут дополнительную стажировку в лучших барах страны!

При оплате курса до 22 июля – скидка 20% на стоимость обучения.

Количество мест ограничено

ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (920) 229 48 43

Email: chegodaevpavel@yandex.ru

bartender-course.ru

Фото: архив пресс-служб