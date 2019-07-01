Июль в Mükka посвящается сорту винограда Рислинг и напиткам из него
Весь месяц Mukka с партнерами фестиваля будет проводить беспроигрышную лотерею для своих гостей, а 12 июля состоится дегустация, которая представит эно-энтузиастам города все оттенки «рейнского золота».
Riesling Weeks 2019 пройдут в настроении Rock, а значит, гостей ждет не только пьянящий опыт знакомства с продукцией лучших немецких хозяйств, но и по-настоящему незабываемые летние дни. Напиток, получаемый из такого уникального винограда не может быть скучным, а значит он, как настоящий рок, разнообразен, и одинаково хорошо подходит как для романтического вечера с бокалом на летней веранде, так и для шумной вечеринки в лучших традициях Оззи Осборна, когда пустым бутылкам несть числа.
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