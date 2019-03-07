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«Парк культуры» представляет специальное меню к 8 марта

В галерее вкуса «Парк Культуры» к празднику весны и красоты подготовились основательно. С 7 марта здесь предложат специальное весеннее меню для милых дам, которым можно наслаждаться в ближайший уикенд и не только. 

8 марта для каждой представительницы прекрасного пола подготовлен весенний комплимент – десерт-цветок и бокал игристого. Торопись, запас игристого ограничен.

Специальное меню, в «Парке Культуры» восхищает и завораживает яркостью подач. Рекомендуем начать с устриц Фин Де Клер №2 и Белый жемчуг №2, попробовать тартар из мурманского лосося с панна коттой из укропа, салат с фермерским козьим сыром и желе из смородины.

В качестве основного блюда обязательно понравится филе цесарки с картофельным капучино, лангустиновые креветки на гриле, ризотто с цуккини и креветками, филе карельской форели с овощным спагетти и мини кальмары фаршированные муссом из креветок. 

Как известно, ни один весенний праздник не обходится без цветов. Нежнейший десерт в виде розы определенно создан для того, чтобы радовать милых дам. В качестве сопровождения – коктейли от шеф-бармена, нежные и чувственные.

С 7 марта

Место: Галерея вкуса «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная 10а)

ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12

Фото: архив пресс-служб

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