«Парк культуры» представляет специальное меню к 8 марта

В галерее вкуса «Парк Культуры» к празднику весны и красоты подготовились основательно. С 7 марта здесь предложат специальное весеннее меню для милых дам, которым можно наслаждаться в ближайший уикенд и не только.

8 марта для каждой представительницы прекрасного пола подготовлен весенний комплимент – десерт-цветок и бокал игристого. Торопись, запас игристого ограничен.

Специальное меню, в «Парке Культуры» восхищает и завораживает яркостью подач. Рекомендуем начать с устриц Фин Де Клер №2 и Белый жемчуг №2, попробовать тартар из мурманского лосося с панна коттой из укропа, салат с фермерским козьим сыром и желе из смородины.

В качестве основного блюда обязательно понравится филе цесарки с картофельным капучино, лангустиновые креветки на гриле, ризотто с цуккини и креветками, филе карельской форели с овощным спагетти и мини кальмары фаршированные муссом из креветок.