De Kas стал лучшим рестораном в отеле в России

Ресторан De Kas, расположенный в пятизвездочном парк-отеле «Кулибин» в Нижнем Новгороде, стал лауреатом престижной премии Russian Hospitality Awards. Как сообщили журналу «НН.Собака.ru» представители заведения, De Kas признан лучшим рестораном в отеле в России.

Ранее De Kas уже попал в топ-5 участников в номинации HoReCa. 25 февраля состоялась церемония награждения, где De Kas признали лучшим рестораном в отеле в России.

Примечательно, что премия проводится пятый год и в первый раз победу присудили нижегородскому заведению.

В меню De Kas – блюда современной русской и европейской кухонь. Миссия ресторана – продвижение культуры еды в комфортной атмосфере.

Фото: архив пресс-служб