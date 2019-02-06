Нижегородский ресторан De Kas вышел в финал премии Russian Hospitality Awards

Ресторан De Kas, расположенный в пятизвездочном парк-отеле «Кулибин» в Нижнем Новгороде, вышел в финал престижной премии Russian Hospitality Awards . Об этом журналу «НН.Собака.ru» сообщили рестораторы.

Заведение уже вошло в пятерку лучших ресторанов в отеле в России. Церемония награждения победителей премии состоится 25 февраля.

В меню De Kas – блюда современной русской и европейской кухонь. Миссия ресторана – продвижение культуры еды в комфортной атмосфере.

Фото: архив пресс-служб