Нижегородский ресторан De Kas вышел в финал премии Russian Hospitality Awards
Ресторан De Kas, расположенный в пятизвездочном парк-отеле «Кулибин» в Нижнем Новгороде, вышел в финал престижной премии Russian Hospitality Awards. Об этом журналу «НН.Собака.ru» сообщили рестораторы.
Заведение уже вошло в пятерку лучших ресторанов в отеле в России. Церемония награждения победителей премии состоится 25 февраля.
В меню De Kas – блюда современной русской и европейской кухонь. Миссия ресторана – продвижение культуры еды в комфортной атмосфере.
Фото: архив пресс-служб
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