Шеф-повар ресторана Mükka Артем Мухин стал призером регионального полуфинала международного конкурса S.Pellegrino Young Chef 2018. Об этом «НН.Собака.ru» сообщили представители ресторана.

Блюда участников оценивали известные шеф-повара — Эмануэле Поллини (OVO by Carlo Cracco), Режис Тригель (Sixty), Владимир Мухин (White Rabbit), Андрей Шмаков (Savva), Дмитрий Зотов (Madame Wong), Дмитрий Блинов (Гастробар DUO, Тартар-бар), Анатолий Казаков (Selfie). Оценки ставились по нескольким критериям - подбор ингредиентов, авторский взгляд автора блюда, презентацию, оригинальность идеи, а также профессиональны навыки участника.

Лучшим в регионе «Россия и СНГ» стал Руслан Евстингеев из казанского ресторана «Пушкин». Шеф-повар представил блюдо под названием «Взгляд кочевника на ужин», в состав которого вошло мясо коня, ячмень и кумыс. Теперь Евстигнеев выступит в финале S.Pellegrino Young Chef 2018 в Милане.