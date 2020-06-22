Стали известны нюансы работы открывшихся нижегородских кафе

Помимо этого, локальные рестораторы обязаны следить, чтобы за одним столиком находилось не более четырех человек. Расстояние между объектами должно составлять не менее 2,5 м. Клиентов нельзя располагать за барные стойки.

Также на каждом столе необходимо наличие дозаторов с антисептиком или антибактериальных салфеток. По-прежнему нельзя проводить банкеты, вечеринки и другие массовые мероприятия.

Ранее мы мы подготовили гид по самым вкусным и уютным ресторанным верандам Нижнего, которые открыли свои двери в минувшие выходные.

С 12 июня нижегородцы могут посещать парки, музеи, библиотеки и не оформлять QR-коды. Также в регионе возобновили работу салоны красоты, некоторые объекты розничной торговли и храмы. Для всех остается обязательной необходимость носить маски в общественных местах и сохранять дистанцию.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.

Фото: pixabay