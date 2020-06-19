С 19 июня в Нижнем Новгороде открываются летние веранды и террасы кафе. Правда, с некоторыми ограничениями. В частности, за одним столиком может находиться не более четырех человек, а проведение массовых мероприятий в заведениях строго запрещено. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Нижегородские кафе открыли веранды для посетителей
Согласно рекомендациям Роспoтребнадзора, заведениям общественного питания разрешается открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Однако Нижегородская область до сих пор вышла лишь на первый период. «Нам удалось достичь компромисса с главным санитарным врачом России о том, что мы откроем летние веранды и террасы уже на первом этапе», — прокомментировал решение Никитин.
Локальным рестораторам разрешили начать монтаж летних веранд с 1 июня. Однако доступ людей туда был запрещен. Что касается закрытых помещений, то, чтобы возобновить их работу, ресторанам и кафе необходимо для начала подключиться к системе видеоаналитики.
«Камеры есть практически у всех. К тому же там, где это будет сделано, не предполагается никаких штрафов или других чувствительных санкций, максимум — недолгая приостановка работы до устранения нарушений, — уточнил глава региона. — Те, кто пока не захочет открывать закрытые залы с видеоаналитикой, смогут работать на открытых площадках и ждать следующих этапов снятия ограничений».
С 12 июня нижегородцы могут посещать парки, музеи, библиотеки и не оформлять QR-коды. Также в регионе возобновили работу салоны красоты, некоторые объекты розничной торговли и храмы. Для всех остается обязательной необходимость носить маски в общественных местах и сохранять дистанцию.
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Фото: pixabay
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