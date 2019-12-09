В галерее вкуса «Парк Культуры» обновилась сезонная экспозиция картин

Каждая картина, которая размещена в зале, попала сюда не случайно, более того, каждая висит на своем месте. Регулярно экспозиция картин обновляется, меняется настроение, стиль, но одно остается неизменным – все картины написаны нашими земляками, нижегородцами.

Обновленная экспозиция зима-весна 2019/2020 гг. вдохновлена творчеством Аси Феоктистовой. Здесь представлены 30 работ созданных в 1992-2018 гг.. Масштабы коллекции впечатляют, центр притяжения – «Диптих зеркало» 2 части (2013 год, холст, масло 100*300), картина заняла почетное место и возвышается до «самых небес», разместиться рядом с ней за уютным столиком – огромное удовольствие.

По картинам Аси Феоктистовой, представленным в текущей экспозиции, можно проследить как меняется живописец и как меняется его искусство. С течением времени оно становится более абстрактным и отвлеченным. Все не потому, что художник решил изменить стиль, а потому что так развивается его внутренний мир, от предметного мира к пространству. «Что бы она ни писала, библейские ли сюжеты, фрукты, цветы, пейзажи – всё изображенное в ее полотнах лишено бытового, повседневного измерения и приобретает высокий антологический статус. Они не о быте, а о Бытие, его основах, принципах, структуре, закономерностях.» - говорит искусствовед Любовь Яхонтова.

Сейчас современное окружение переполнено яркими предметами, образами и темпом. Через сезонную экспозицию создатели Галереи вкуса «Парк Культуры» хотят предложить Вам замедлиться и набрать новой энергии, в этом помогут картины, ведь здесь «человек может зрительно отдохнуть».

Как считает арт-критик и поэт Вильям Мейланд: «Просматривая подряд большое количество работ Феоктистовой, ловишь себя на мысли, что классическое разделение по жанрам и видам – портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер, тематическая картина или еще какой-нибудь подвид – становится необязательным. Главенствуют в картинах только движение красок и добываемый с их помощью свет.»

Обязательно обратите внимание на «Гефсиманский сад» (1992г), «Весна в Гурзуфе» (1995г), ощутите дыхание весны, любуясь на картину «Тюльпаны, верба и лимон» (1998г), присядьте рядом с картиной «Ночной натюрморт с ананасом» (2014г), ощутите силу стихии на картине «Море» (2015г), детально рассмотрите произведения «Горячая виолончель» (2015г), «Кормящая» (2016г). Как говорит Ася Феоктистова: «Движение, родившееся в картине, продолжается в восприятии смотрящего».

«Мы с удовольствием хотим поделиться коллекцией картин Аси Феоктистовой, показать переживания художника, вместе наслаждаться тем, что создавалось для вечности», - директор галереи вкуса «Парк Культуры» Кирилл Верховодов.

«Живопись всегда остается самой заветной мечтой. В живописи никогда не хватает времени, как в любви. Живопись невозможно с чем-то чередовать или совмещать. Она занимает все пространство целиком, оставляя место лишь для зрительных картин окружающего мира. Пишешь в жизни - живешь в живописи», - отмечает Ася Феоктистова.

Ася Феоктистова - живописец, график, автор объектов, модельер, арт-менеджер. Член союза художников РФ. Участница более 30 творческих проектов в Нижнем Новгороде, Москве, Праге, Вене, Линце, Лондоне, международных симпозиумов, «Гранцгенгер» в Шварценберге и Плази (7 персональных выставок). Родилась в г. Горький.

Галерея вкуса «Парк Культуры»

Нижний Новгород

Верхне-Волжская набережная 10А

+7 (831) 215-12-12

www.park-k.ru

Фото: архив организаторов