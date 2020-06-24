Рука, которая кормит: нижегородские рестораторы откровенно говорят о бизнесе во время и после пандемии

Президент Группы Компаний "ПИР"

Мы планируем открыть практически все рестораны. Возможно, лишь один будет закрыт. Сейчас мы думаем как с ним поступить: либо он будет перепрофилирован, либо на его месте появится что-то новое.

Во время трехмесячного простоя, половина ресторанов работала на доставке и часть сотрудников получали зарплату. Те, что не работали из-за закрытия, получали МРОТ. Немало сотрудников ушло в административные отпуска, кое-кто уволился.

Настроение рестораторов сейчас настороженное. Владельцы рады внезапному открытию, но не все оказались готовы. Те, у кого есть летние веранды, начали работать, и это привлекло народ, но следует понимать, что в городе 50 летних веранд, а ресторанов – тысяча. Посмотрим, что будет с популярностью веранд, когда пойдет дождь. Причина волнения рестораторов еще и в огромном количестве накопленных долгов перед поставщиками продуктов, коммунальщиками, арендодателями, сотрудниками. Поэтому, как только начнется работа ресторанов, в самом начале мы будем вынуждены выплачивать долги.

Действующая во время пандемии доставка – это не панацея. Это позволяло ресторанам платить зарплаты людям, работающим на этой доставке и немного коммуналку - лишь 10-15% от оборота. Доставка – это не бизнес. Рестораны не делают для доставки. Ресторан – это атмосфера и особое настроение.

Я лишний раз убедился, что ресторанный бизнес – самый сложный из всех и зависит от огромного количество факторов. Поэтому настоятельно рекомендую непрофессионалам в него не лезть. Если ты разбираешься — строй и делай, если нет – найди другой способ применения своих денег.



