Михаил Маркевич: «Рестораторам унывать нельзя и уж точно нельзя об этом говорить»

Компания «Еда и Культура» попала сразу под несколько ударов в связи с пандемией: рестораны закрылись, концерты в Milo Club и Milo Concert Hall перенеслись. Какому из направлений сложнее будет выкарабкаться?

Самая сложная ситуация с концертами, танцами и банкетами. По данным видам деятельности нет даже прогнозной модели, есть только надежда, что к сентябрю коронавирус будет побежден.

Закроются ли какие-то рестораны сети после отмены карантина или будете тащить всех до последнего?

На данный момент мы боремся за все наши предприятия. Слово "тащить" считаем неприемлемым. Но некоторые проекты очень сложно будет сохранить.



В Нижегородской области были введены одни из самых жестких форм сдерживания коронавируса, порой, даже более жесткие, чем на федеральном уровне. Сделало ли это выживание ресторанного бизнеса в регионе сложнее, чем в среднем по России?

Нет, выживание от мер не зависит, они нужны для борьбы с эпидемией. Главный вопрос у всех рестораторов страны был один: как государство может полностью остановить бизнес и почему ответственность за сохранение рабочих мест и обязательства за долги волнуют только собственников ресторанов?

Каковы в целом настроения рестораторов Нижнего Новгорода?

Настроение прекрасное, мы стали больше общаться с родными и близкими, у нас был совместный досуг, плавали на сапах по Линде. Сейчас разрабатываем совместный проект. Рестораторам унывать нельзя и уж точно нельзя об этом говорить.