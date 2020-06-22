Летние веранды ресторанов Нижнего Новгорода уже вовсю принимают гостей и кажется, что все самое сложное позади. Так ли это, как выживала одна из самых пострадавших отраслей бизнеса, и чему "коронакризис" научил нижегородских рестораторов, рассказывает генеральный директор компании «Еда и Культура» Михаил Маркевич.
Михаил Маркевич: «Рестораторам унывать нельзя и уж точно нельзя об этом говорить»
Компания «Еда и Культура» попала сразу под несколько ударов в связи с пандемией: рестораны закрылись, концерты в Milo Club и Milo Concert Hall перенеслись. Какому из направлений сложнее будет выкарабкаться?
Самая сложная ситуация с концертами, танцами и банкетами. По данным видам деятельности нет даже прогнозной модели, есть только надежда, что к сентябрю коронавирус будет побежден.
Закроются ли какие-то рестораны сети после отмены карантина или будете тащить всех до последнего?
На данный момент мы боремся за все наши предприятия. Слово "тащить" считаем неприемлемым. Но некоторые проекты очень сложно будет сохранить.
В Нижегородской области были введены одни из самых жестких форм сдерживания коронавируса, порой, даже более жесткие, чем на федеральном уровне. Сделало ли это выживание ресторанного бизнеса в регионе сложнее, чем в среднем по России?
Нет, выживание от мер не зависит, они нужны для борьбы с эпидемией. Главный вопрос у всех рестораторов страны был один: как государство может полностью остановить бизнес и почему ответственность за сохранение рабочих мест и обязательства за долги волнуют только собственников ресторанов?
Каковы в целом настроения рестораторов Нижнего Новгорода?
Настроение прекрасное, мы стали больше общаться с родными и близкими, у нас был совместный досуг, плавали на сапах по Линде. Сейчас разрабатываем совместный проект. Рестораторам унывать нельзя и уж точно нельзя об этом говорить.
Главное, что показал коронавирус – насколько наша отрасль уязвима. Нет никакого запаса прочности как в финансовом, так и в профессиональном плане
Вы активно развиваете собственный сервис доставки. Насколько он нужен, если есть «Яндекс.Еда» и Delivery Club? Как удается выдерживать конкуренцию с федеральными службами доставки?
Никогда не было такой задачи – конкурировать с федеральными службами доставки. Свой локальный сервис конечно нужен, но только как сервис при ресторане, без работы в зале он нерентабелен. Этот проект хоть как-то выручал наши заведения в период самоизоляции, но делать на него ставку как на основной продукт мы не планируем.
Некоторые ваши заведения уже начали работу «на вынос», а теперь открылись и летние веранды. Как вы следите за соблюдением социальной дистанции при таком режиме работы? Например, мега-популярная «Селедка и кофе» – в сети множество фото с толпой перед этим заведением.
О, это наша боль! «Селедка» – место для общения, как это совместить с социальной дистанцией, я не понимаю. Люди соскучились и так были рады встрече, что нам не удалось избежать толпы, но сейчас все приходит в норму.
Как изменилось и изменилось ли ваше личное отношение к ведению бизнеса за время «коронакризиса»?
Да, прежняя бизнес-модель подверглась очень тщательному анализу, изменений много, а перемены – это всегда хорошо. Главное, что показал коронавирус – насколько наша отрасль уязвима. Нет никакого запаса прочности как в финансовом, так и в профессиональном плане. Жить за счет доставки еды – это утопия, все процессы настолько хрупкие, что разрушились мгновенно. Что в итоге? Огромные убытки, куча долгов, судебные иски и полная неопределенность с будущим. Несмотря на все эти трудности – это вызов, и я уверен, что мы станем только крепче в своих целях и устремлениях. Наш профессиональный опыт очень сильно обогатился, и желание все пересобрать заново позволит нам с достоинством выйти из этой неоднозначной ситуации.
текст: Анастасия Базилева
Фото из архива героя
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