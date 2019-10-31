«Парк Культуры» проведет серию мероприятий в честь Дня народного единства

Галерея вкуса «Парк Культуры» приглашает отметить День народного единства на широкую ногу и напоминает: «Пока мы едины – мы непобедимы!»
2,3 и 4 ноября с 12.00 каждого гостя здесь будут угощать фирменными напитками от V bar в сопровождении закусок. Особого внимания заслуживает ремесленный сыр от «Сырные Ясли», который искусно дополнит одну из дегустационных пар. Программа подобрана весьма интересная, разумеется, с акцентом на гастрономию и напитки.
Тематический ужин «Вершки и корешки» пройдет за стойкой V bar 3 ноября в 19.00. В программе вечера – аперитив и 5 подач мини-блюд в сопровождении интересных коктейлей и приятного общения. Шеф-бармен V bar Павел Чегодаев и шеф-повар Ирина Гравшина вдохновились осенними дарами, созревшими в лучах летнего солнца, и создали специальное меню вечера, в котором каждая подача уникальна. Где-то «корешки» играют главенствующую роль в напитке и выходят на первый план, а «вершки» искусно дополняют блюдо. В другом курсе — все с точностью до наоборот.
Стоимость участия – 1500 рублей.
3 ноября. Начало в 19.00
Количество мест ограничено. 18+
Нижний Новгород
Верхне-Волжская набережная 10А
www.park-k.ru
ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12
Фото: архив организаторов
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