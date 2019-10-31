«Парк Культуры» проведет серию мероприятий в честь Дня народного единства

Тематический ужин «Вершки и корешки» пройдет за стойкой V bar 3 ноября в 19.00. В программе вечера – аперитив и 5 подач мини-блюд в сопровождении интересных коктейлей и приятного общения. Шеф-бармен V bar Павел Чегодаев и шеф-повар Ирина Гравшина вдохновились осенними дарами, созревшими в лучах летнего солнца, и создали специальное меню вечера, в котором каждая подача уникальна. Где-то «корешки» играют главенствующую роль в напитке и выходят на первый план, а «вершки» искусно дополняют блюдо. В другом курсе — все с точностью до наоборот.

Стоимость участия – 1500 рублей.

3 ноября. Начало в 19.00

Количество мест ограничено. 18+