Cезон сочного инжира: новое фестивальное меню во всех ресторанах Berezka Group

В новом меню — буррата со свежим инжиром, брускетта с мясом, жареным инжиром и горгонзолой, а также печеный инжир со страчателлой и соленым арахисом. Рестораны-участники: «Горячо», «Уголек», Franky Bar, «Куркума», «Сулугуни» в Печерах, «Брынза», Berezka Bar и Tarantino Bar.

Меню будет представлено в заведениях по 27 октября.

Фото: архив пресс-служб