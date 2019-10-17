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Cезон сочного инжира: новое фестивальное меню во всех ресторанах Berezka Group

Сезон сочного инжира стартовал в сети ресторанов Berezka Group. Новое фестивальное меню, где каждое блюдо будет изобиловать кусочками этого диковинного спелого плода, уже можно оценить в восьми заведениях Нижнего Новгорода. 

В новом меню — буррата со свежим инжиром, брускетта с мясом, жареным инжиром и горгонзолой, а также печеный инжир со страчателлой и соленым арахисом. Рестораны-участники: «Горячо», «Уголек», Franky Bar, «Куркума», «Сулугуни» в Печерах, «Брынза», Berezka Bar и Tarantino Bar.

Меню будет представлено в заведениях по 27 октября

Фото: архив пресс-служб 

Наталия Болотова,
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