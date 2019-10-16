Food-подарки: интересные идеи презентов от галереи вкуса «Парк Культуры»

В подборке презентов есть интересные предложения, конфеты ручной работы, набор шоколада, из сегментов которого можно составить изображение картин нижегородских художников.

Жемчужиной коллекции являются шоколадные сигары из темного шоколада со сливочным кремом, малиновой прослойкой и шоколадной крошкой. К заказу доступны фирменные сигары в лимитированной упаковке на 3 и 5 штук.

Особого внимания достойна линейка фирменных напитков от V бара, которая насчитывает более 20 наименований.

Дарите эмоции, а не деньги.

Галерея вкуса «Парк Культуры»

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 10а

+7 (831) 215-12-12

Фото: архив организаторов