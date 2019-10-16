В преддверии торжества и новогодних праздников вопрос «что дарить?» становится максимально актуальным. Поэтому галерея вкуса «Парк Культуры» представила целую линейку интересных гастрономических подарков.
Food-подарки: интересные идеи презентов от галереи вкуса «Парк Культуры»
В подборке презентов есть интересные предложения, конфеты ручной работы, набор шоколада, из сегментов которого можно составить изображение картин нижегородских художников.
Жемчужиной коллекции являются шоколадные сигары из темного шоколада со сливочным кремом, малиновой прослойкой и шоколадной крошкой. К заказу доступны фирменные сигары в лимитированной упаковке на 3 и 5 штук.
Особого внимания достойна линейка фирменных напитков от V бара, которая насчитывает более 20 наименований.
Дарите эмоции, а не деньги.
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 10а
+7 (831) 215-12-12
Фото: архив организаторов
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