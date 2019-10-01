Утиное филе с гречотто и каре молодого теленка: новое меню в «Парке Культуры»

В ресторане с картинной галереей, что на нижнем уровне «Парка Культуры» , радушно встречают гостей вместе с обновленным меню от шеф-повара Ирины Гравшиной. Новые блюда и уже полюбившиеся хиты с прежней философией — еда как искусство.

Не изменяя приверженности к национальным продуктам, шеф-повар проекта радует гостей новыми вкусами и интересными сочетаниями. Рекомендуем начать с малосольной спинки лосося с северной ягодой, салата с хрустящим цыпленком карри и манго или салата с морепродуктами, сельдереем и фенхелем. Для приятного обеда идеален густой сливочный суп с морепродуктами или крем-суп из тыквы с сыром горгонзола и тыквенными семечками.

В качестве основного блюда обязательно закажите равиоли из нельмы на шпинате, палтус с пюре из молодого горошка, утиное филе с гречотто и соусом из копченой груши или каре молодого теленка со сливочным соусом и овощами.

Десерты в «Парк Культуры» — отдельное искусство, они впечатляют даже тех, кто не относит себя к любителям сладкого. Новые хиты — кофейно-карамельный мусс на шоколадном хрустиланте, десерт с необычным названием «Четыре кубика», хрустящая слойка с ванильным кремом.

Новый сезон. Новое меню. Пробовать обязательно!

ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12

Галерея вкуса «Парк Культуры»

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 10а

Фото: архив организаторов