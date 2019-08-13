«Ресторанный день» состоится в Нижнем Новгороде 17 августа

Фестиваль еды «Ресторанный день» снова пройдет в Нижнем Новгороде. Сразу несколько однодневных ресторанов с уличной кухней появятся на Почайне уже в эту субботу, 17 августа, сообщают организаторы.

В прошлые «Ресторанные дни» открывались кафе «Сырный сыр» с аппетитными хачапури с пылу с жару, «Ребрович», где гостям предлагали фирменные ребрышки, «Брусника бар» с сыроедческими десертами, чайная «Кочевой чайный источник» и многие другие однодневные заведения.

«Ресторанный день» – это крупнейший в мире фестиваль еды, который проходит во всем мире один раз в сезон. В Нижнем «Ресторанные дни» проводятся уже не первый год.

Фото: архив организаторов