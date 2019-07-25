18+

Микс-сеты от шеф-бармена в «Парке Культуры»

V Bar, что при галерее вкуса «Парк Культуры», подготовил новый формат отдыха. Каждую пятницу и субботу в бар приглашают гостей, чтобы попробовать 5 уникальных подач напитков в сопровождении увлекательной беседы с барменом. 

Напитки входящие в сет –это разработки шеф-бармена и команды барменов, а именно вариации классических и популярных коктейлей на основе фирменных наливок и настоек. Кстати, процессу производства здесь уделяется особо трепетное внимание. Долгий срок настаивания и последующая медленная фильтрация делает их уникальными. 

Здесь вы встретите старых друзей, которых видите первый раз в жизни. 

Стоимость сета –1500₽

Количество мест ограничено. 18+ 

Начало в 19.00

ИНФО/РЕЗЕРВ +7 (831) 215-12-12 

Фото: архив организаторов

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