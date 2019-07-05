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Freakadely устраивают большую вечеринку на летней веранде

Что может быть прекраснее вечеринки на открытом воздухе? Особенно если она проходит на летней веранде Freakadely, а к ней прилагаются мастер-классы, лучшие коктейли и отличная музыка. Новое кафе Freakadely (то, что на Алексеевской, 13д) ждет всех уже 13 июля. Вечеринка стартует в 18.00 и продолжится до самого рассвета.

13 июля, суббота

18.00

Место: Freakadely (Алексеевская, 13д)

  • Пьем главные коктейли лета от барменов Александра Решетникова и Павла Желтухина;
  • Слушаем отборные диджей-сеты (Sova, Kras, Lemmon 714);

  • Наслаждаемся живой музыкой от Олега Емельянова, Романа Пискунова и Виктора Самойлова;

  • При желании, бьем тату у Сергея Дубровского и Дарьи Лариной (студия EVERGREEN tattoo workshop).

Вход свободный

Фото: Александр Мерзляков

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