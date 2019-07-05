Freakadely устраивают большую вечеринку на летней веранде

Что может быть прекраснее вечеринки на открытом воздухе? Особенно если она проходит на летней веранде Freakadely, а к ней прилагаются мастер-классы, лучшие коктейли и отличная музыка. Новое кафе Freakadely (то, что на Алексеевской, 13д) ждет всех уже 13 июля. Вечеринка стартует в 18.00 и продолжится до самого рассвета.