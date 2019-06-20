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MITCH gastrobar приглашает на дегустацию красного

Гастробар MITCH, располагающийся в самом сердце Нижнего Новгорода, продолжает цикл эно-вечеров. 29 июня в заведении состоится дегустация красного. Гостям расскажут о тонкостях любимого напитка и дадут оценить несколько сортов, которые поразят своим восхитительным вкусом.

29 июня, суббота

19.00

Место: MITCH gastrobar (Ковалихинская, 8)

Вход: 1500₽ (в стоимость входят закуски от шеф-повара)

Фото: архив организаторов

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