MITCH gastrobar приглашает на дегустацию красного
Гастробар MITCH, располагающийся в самом сердце Нижнего Новгорода, продолжает цикл эно-вечеров. 29 июня в заведении состоится дегустация красного. Гостям расскажут о тонкостях любимого напитка и дадут оценить несколько сортов, которые поразят своим восхитительным вкусом.
29 июня, суббота
19.00
Место: MITCH gastrobar (Ковалихинская, 8)
Вход: 1500₽ (в стоимость входят закуски от шеф-повара)
Фото: архив организаторов
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