Гастрономический тур: вокруг света за 80 дней вместе с рестораном E11EVEN

Специально для тех, кто хочет в отпуск, но нужно в офис, ресторан E11EVEN запустил гастрономическое путешествие с полным погружением в особенности кухни разных стран мира. Кстати, компания для путешествия собралась отличная - любимые гости, команда ресторана и шеф-повар Антон Ларин, который взял на себя ответственность познакомить вас с тонкостями и яркими вкусами национальной кулинарии.