Гастрономический тур: вокруг света за 80 дней вместе с рестораном E11EVEN
Специально для тех, кто хочет в отпуск, но нужно в офис, ресторан E11EVEN запустил гастрономическое путешествие с полным погружением в особенности кухни разных стран мира. Кстати, компания для путешествия собралась отличная - любимые гости, команда ресторана и шеф-повар Антон Ларин, который взял на себя ответственность познакомить вас с тонкостями и яркими вкусами национальной кулинарии.
Видите на табло начало посадки? Итак, интересное путешествие начинается. По курсу 5 известных направлений:
Норвегия 14 - 30 июня
Мексика 1 - 14 июля
Марокко 15 - 31 июля
Греция 1 - 15 августа
Китай 16 - 31 августа
Например, в Норвегии попробуем теплый салат с олениной и овощами гриль под клюквенным соусом с кедровыми орехами. Переместившись в Мексику, насладимся морепродуктами с жареными ананасами и кукурузой, в Марокко нам приготовят Кускус с нежным филе ягненка. На лазурном побережье Греции отведаем традиционное блюдо - Кунели стифадо, а в Китае - острые кусочки свинины, жареные с перцем чили в соусе из кунжутного масла.
Гастрономический тур с рестораном E11EVEN - познавательно вкусно и безумно интересно!
ИНФО / РЕЗЕРВ +7 (831) 469-80-80
Ежедневно с 12.00 - 00.00
www.e11evenrest.ru
Фото: архивы пресс-служб
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