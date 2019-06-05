В «Селедке и Кофе» состоится праздничный гастросет
Еще не придумали, как провести вечер четверга? 6 июня предлагаем посетить бар «Селедка и Кофе» и расширить горизонты вкусовых ощущений, отведав праздничный гастрономический сет от двух сильнейших шеф-поваров Нижнего Новгорода.
Шесть подач блюд приготовят Александр Николаенко и Денис Михеев. В изысканное меню войдут битый огурец, карпаччо из лосося с цветной капустой, закуски из утки с соусом Тонкацу, разварная цесарка с томленым картофелем, судак с гаспачо из краснокочанной капусты и суфле из нежнейшего творога с орехами и сгущенкой.
6 июня, четверг
19.00
Место: «Селедка и Кофе» (Рождественская, 19)
Вход: 2100₽ (три коктейля включены в стоимость)
Фото: архив организаторов
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