В «Селедке и Кофе» состоится праздничный гастросет

Еще не придумали, как провести вечер четверга? 6 июня предлагаем посетить бар «Селедка и Кофе» и расширить горизонты вкусовых ощущений, отведав праздничный гастрономический сет от двух сильнейших шеф-поваров Нижнего Новгорода.

Шесть подач блюд приготовят Александр Николаенко и Денис Михеев. В изысканное меню войдут битый огурец, карпаччо из лосося с цветной капустой, закуски из утки с соусом Тонкацу, разварная цесарка с томленым картофелем, судак с гаспачо из краснокочанной капусты и суфле из нежнейшего творога с орехами и сгущенкой.