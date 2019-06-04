Рисуем красным полусладким: ресторан E11even приглашает на необычный мастер-класс
13 июня на закате дня в самом высоком ресторане города пройдет изысканное и в то же время увлекательное творческое мероприятие. E11even приглашает скрасить вечер четверга, посетив незаурядный мастер-класс по рисованию, где полотно – акварельная бумага, а краски – красное полусладкое.
Приятным началом вечера станет ассорти закусок от шеф-повара Антона Ларина в сопровождении двух подач любимого напитка, искусно подобранных сомелье Андреем Зайцевым.
Под руководством мастера-художника гости будут ловить вдохновение и писать картину во французском стиле прованс. Партнеры мероприятия – нижегородская сыроварня «Сырные ясли» и торговые ряды «Жар-Птица».
13 июня, четверг
19.00
Место: E11even (гранд-отель «Ока», Гагарина, 27)
Вход: 2000₽
18+
Инфо/Резерв: +7 (831) 469-80-80
Фото: Константин Селиванов
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