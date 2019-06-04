Рисуем красным полусладким: ресторан E11even приглашает на необычный мастер-класс

13 июня на закате дня в самом высоком ресторане города пройдет изысканное и в то же время увлекательное творческое мероприятие. E11even приглашает скрасить вечер четверга, посетив незаурядный мастер-класс по рисованию, где полотно – акварельная бумага, а краски – красное полусладкое.