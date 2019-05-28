Здесь живет лето: сезонные новинки в меню «Парка Культуры»

Легкость, сочность, вдохновение отлично сочетаются в новых блюдах, которые уже радуют гостей галереи вкуса. В разнообразном меню – салат с кальмарами, фенхелем и соусом харисса, мусс из тархуна с зелеными овощами, ростбиф с дайконом, огурцом и кунжутным соусом. Гостей порадуют и освежающие супы: гаспачо, две вариации окрошки с основой (копченая севрюга или телячий язык), а также сливочный суп с копченым лососем и креветками.

Для тех, кто с нетерпением ждет средиземноморского отдыха – нежнейшее филе дорадо с муссом из баклажанов. Отдельного внимания заслуживают пикантная пицца с подкопченным сыром моцарелла и ассорти томатов.

Каждая новинка среди десертов ресторана «Парк Культуры» – хит Instagram. «Бомбическая груша» и десерт «Кокос» порадуют вас не только возможностью сделать яркие фото для любимой соцсети, но и потрясающим вкусом.

Кстати, в галерее вкуса «Парк Культуры» уже открыли сезон обедов на свежем воздухе, ужинов с видом на живописный закат и вечерних посиделок, плавно перетекающих в ночь.

Просторная веранда рассчитана на сотню гостей. Для приятного времяпрепровождения здесь расположены мягкие диваны и кресла, а также крыша-трансформер, которая защитит от палящего солнца или ненастной погоды.

+7 (831) 215-12-12

Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А

www.park-k.ru

Фото: архив пресс-служб