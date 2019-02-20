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Где отметить 23 февраля с коллегами: специальное предложение от «Парка Культуры»

К самому мужественному дню в году бармены из Ледяного бара, что при галерее вкуса «Парк Культуры», подготовились основательно. 22 и 23 февраля здесь будут усиливать сильную половину человечества тематическим сетом. 

Брутальное предложение состоит из аперитива и 5 курсов закусок, каждый в сопровождении настоек и коктейлей на основе русского напитка. Мусс из шпрот на круассане, домашнее сало на тостах, разносолы, балтийская килька на печеном картофеле, баклажановая икра на тосте – закуски, которые идеально дополняют напитки, искусно подобранные барменами проекта.

22 и 23 февраля

Начало в 19.00

Место: «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная, 10а)

Количество мест ограничено!

ИНФО/РЕЗЕРВ: + 7 (831) 215-12-12

Фото: архив пресс-служб

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