Где отметить 23 февраля с коллегами: специальное предложение от «Парка Культуры»

К самому мужественному дню в году бармены из Ледяного бара, что при галерее вкуса «Парк Культуры», подготовились основательно. 22 и 23 февраля здесь будут усиливать сильную половину человечества тематическим сетом.

Брутальное предложение состоит из аперитива и 5 курсов закусок, каждый в сопровождении настоек и коктейлей на основе русского напитка. Мусс из шпрот на круассане, домашнее сало на тостах, разносолы, балтийская килька на печеном картофеле, баклажановая икра на тосте – закуски, которые идеально дополняют напитки, искусно подобранные барменами проекта.