Где отметить 23 февраля с коллегами: специальное предложение от «Парка Культуры»
К самому мужественному дню в году бармены из Ледяного бара, что при галерее вкуса «Парк Культуры», подготовились основательно. 22 и 23 февраля здесь будут усиливать сильную половину человечества тематическим сетом.
Брутальное предложение состоит из аперитива и 5 курсов закусок, каждый в сопровождении настоек и коктейлей на основе русского напитка. Мусс из шпрот на круассане, домашнее сало на тостах, разносолы, балтийская килька на печеном картофеле, баклажановая икра на тосте – закуски, которые идеально дополняют напитки, искусно подобранные барменами проекта.
22 и 23 февраля
Начало в 19.00
Место: «Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная, 10а)
Количество мест ограничено!
ИНФО/РЕЗЕРВ: + 7 (831) 215-12-12
Фото: архив пресс-служб
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