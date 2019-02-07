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Панорамный ресторан E11EVEN приглашает на званый ужин

В честь самого романтичного дня в году ресторан E11EVEN, расположенный на 11-м этаже гранд-отеля «Ока», приглашает гостей на ужин. 

В меню вечера – блюда из ягод и тропических фруктов, морских гребешков, краба, фермерской утки и других ингредиентов, которые добавят изысканности вечеру. А легкий десерт, преподнесенный в качестве подарка для каждой пары, станет отличным завершением романтического ужина.

Музыкальное настроение поддержат мелодии белоснежного рояля. Огни ночного города, блеск свечей и непременно близкий человек рядом. Волшебно...   

14 февраля

Сбор гостей в 19.00

Место: E11EVEN (Гагарина, 27, 11 этаж)

Забронировать столик можно тут.

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