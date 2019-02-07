Панорамный ресторан E11EVEN приглашает на званый ужин
В честь самого романтичного дня в году ресторан E11EVEN, расположенный на 11-м этаже гранд-отеля «Ока», приглашает гостей на ужин.
В меню вечера – блюда из ягод и тропических фруктов, морских гребешков, краба, фермерской утки и других ингредиентов, которые добавят изысканности вечеру. А легкий десерт, преподнесенный в качестве подарка для каждой пары, станет отличным завершением романтического ужина.
Музыкальное настроение поддержат мелодии белоснежного рояля. Огни ночного города, блеск свечей и непременно близкий человек рядом. Волшебно...
14 февраля
Сбор гостей в 19.00
Место: E11EVEN (Гагарина, 27, 11 этаж)
Забронировать столик можно тут.
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