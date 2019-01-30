Фестиваль копченых блюд стартует в Capital Club
С 1 по 14 февраля в спорт-баре развлекательного центра Capital Club (гранд-отель «Ока») проходит фестиваль копченых блюд.
Все блюда фестивальной подборки приготовлены в коптильне при клубе собственноручно шеф-поваром Алексеем Кичигиным. В меню вы можете найти салат с ростбифом, цыпленка со свежими овощами и куриные крылья с соусом BBQ. Главные бестселлеры – копченый лосось со сливочным соусом и диким рисом, а также копченая скумбрия со свекольным пюре.
Все блюда из специального меню «С дымком» приготовлены на фруктовой щепе, что не случайно: именно она содержит максимальное количество эфирных масел.
Фото: архив пресс-служб
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