Искусство давно вышло за пределы рам и выставочных залов, давайте попробуем позволить ему раскрыться на столах, в тарелках, бокалах и внутри нас! 31 января впервые в Нижнем состоится уникальный гастрономический сет от шеф-повара Александра Николаенко и сомелье Петра Антошина. Мероприятие подготовлено совместно с галереей Futuro и художником Пашей Бумажным.

Гостям вечера будет предложено 5 подач блюд от Александра Николаенко и сопровождение к ним от Петра Антошина. Колаборация творцов всевозможных сфер – это попытка создать новый формат перфоманса, в котором вкус, запах и визуальный ряд сообща действуют на органы чувств.

Выставка работ художника и путешественника Паши Бумажного открылась в галерее Futuro совсем недавно. Его картины, полные иронии и горечи, говорят со зрителем всего лишь языком мела и черного холста. Экспозиция трогает, интригует, пугает и не оставляет равнодушным.

31 января 19.00 Место: Futuro gallery (Рождественская, 19) Вход: 3500₽

Фото: архив пресс-служб