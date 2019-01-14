Концепция ресторана «Парк Культуры» вошла в топ-100 лучших в России
Галерея вкуса «Парк Культуры» стала первым нижегородским заведением, которое вошло в список лучших ресторанных концепций в рамках престижной премии «Золотая пальмовая ветвь 2019».
На основе экспертной оценки в декабре 2018 года было отобрано 100 заведений с оригинальными концепциями. В перечень попали рестораны, открытые в прошлом году. Из них в ходе открытого голосования будут определены победители в 10 номинациях. Премия «Золотая пальмовая ветвь» проходит уже в 14-й раз.
«Парк Культуры» (Верхне-Волжская набережная, 10а) – масштабный многоуровневый проект, который объединил под одной крышей еду и искусство нижегородской земли. Здесь представлено сразу несколько направлений: ресторан современной русской кухни, ледяной бар, демократичное кафе с летней террасой и картинная галерея.
Фото: архив пресс-служб
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