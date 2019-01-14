Концепция ресторана «Парк Культуры» вошла в топ-100 лучших в России

На основе экспертной оценки в декабре 2018 года было отобрано 100 заведений с оригинальными концепциями. В перечень попали рестораны, открытые в прошлом году. Из них в ходе открытого голосования будут определены победители в 10 номинациях. Премия «Золотая пальмовая ветвь» проходит уже в 14-й раз.