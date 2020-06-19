Свистать всех наверх! Навигация по летним верандам объявляется открытой! Держим курс на лучшие виды, вдыхаем полной грудью легкий бриз социализации и бросаем якорь у палуб лучших кафе города. Мы подготовили гид по самым вкусным и уютным ресторанным верандам Нижнего, которые откроют свои двери уже в эти выходные.
Круиз по лету: наш гид по лучшим летним верандам Нижнего Новгорода
La Cantinetta Da Roberto
Веранда в уютном патио утопает в цветах, рядом журчит фонтан – словом, здесь можно вдохнуть атмосферу острова Капри и устроить себе гастрономический тур по Италии, плавно перемещаясь от пиццы к пасте, а от пасты к тирамису и джелато.
Рождественская ул., 45В
Другие веранды ресторанов ГК «ПИР» ждут вас по следующим адресам:
«Тюбетейка» Рождественская ул., 45.
«Папаша Билли», «Буржуй» Рождественская ул., 22
«Плакучая Ива» Нижневолжская набережная, 23
«Баренц», «Веселая кума» ул. Костина, 3
«Тиффани» Верхневолжская набережная, 8
Berёzka Bar
Если вы тосковали по шуму Покровки так же, как и мы – вам прямая дорога на веранду Berёzka Bar. Безмятежные прохожие, гул разговоров и взрывы смеха превращают эту веранду в настоящее место силы. Здесь легко представить, что коронавирус – это всего лишь тяжелый весенний сон, который так легко смыть бокалом игристого, домашним лимонадом или фирменной настойкой, которые дарит «Березка» своим гостям. Для тех, кто соскучился по клубной музыке, бонус: с 19:00 до 22:00 на веранде будет играть DJ INSIDE
ул. Б.Покровская, 51
Другие веранды ресторанов BerezkaGroup ждут вас по следующим адресам:
Negroni, Грузинская ул., 30
«Горячо», Ошарская ул.,1/2
«Хачапури тетушки Марико»
Грузинское застолье всегда сулит много вкусной еды и острого чувства радости, а грузинское застолье на свежем воздухе умножает счастье на два. Фирменные хачапури, хинкали, густой харчо и нежные пхали – даже писать о таком трудно без нервной дрожи предвкушения. И пусть социальную дистанцию никто не отменял, главное – что настоящая душевная еда в «Хачапури» сближает.
Волжская набережная, 23а
Другие веранды ресторанов Lovefood ждут вас по следующим адресам:
«Джорджиано» ул. Б. Покровская, 4
CoffeCake, ул. Б. Покровская, 2, Рождественская ул., 32
«Хачапурия», ул. Б. Покровская, 6
«Дади», ул Минина, 5 б
«Джани ресторани», ул. Пискунова 40 к3
MOLOKO
Прямо перед самоизоляцией в «Молоке» полностью обновили меню, так что если вы не успели попробовать все, что хотели – милости просим на тенистые веранды, оформленные в фирменном стиле ресторана. Завернуться в уютный клетчатый плед и смотреть на крыши Нижнего – отличный сценарий для романтического вечера или свидания с хорошей книгой.
ул. Алексеевская, 15
Другие веранды ресторанов «Еда и Культура Project» ждут вас по следующим адресам:
Mukka, ул. Ошарская, 36Б
Butch & Dutch, Южный бул., 22а, Нижневолжская наб., 21
Freakadely, ул. Алексеевская, 13д
MOLOKO, Большая Покровская ул., 52, ул. Янки Купалы, 30 а
Mitch, Ковалихинская ул., 8
«Безухов», ул. Рождественская, 6
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Наверное, лучший вид на Волгу в городе, здесь себя и правда легко почувствовать капитаном корабля, идущего навстречу светлому будущему или Ассолью, замершей в ожидании своего Грея. Шеф-повар Ирина Гравшина и шеф-бармен Павел Чегодаев подготовили сезонное меню, вдохновленное летней романтикой: салат с сыром рикотта, яблоком и миндалем, щавелевый суп с томленой уткой и перепелиным яйцом, гаспачо из клубники с манговым кремом и ягодным желе и яркие летние коктейли.
Верхневолжская набережная, 10а
VINEDO
Следуя заповеди Александра Блока, отправляемся искать истину на веранду VINEDO в самое сердце делового Нижнего. Вид на Центр международной торговли и площадь перед обновленным концертным залом «Юпитер» вдохновляет на новые планы и свершения. А еще, отсюда можно отправиться в эно-путешествие по лучшим виноградникам мира без визы, расходов на перелет и коронавирусных запретов.
Октябрьская площадь, 1
Другие веранды ресторанов «Ильин group» ждут вас по следующим адресам:
Суши-бары «Самурай»: ул. Ленина, 36 Гостиница «Заречная», ул. Веденяпина, 1А, ул. Коминтерна, 115, просп. Гагарина, 192
«Цейлон»
Лихой фьюжн вкусов паназиатского меню и открыточных видов на Драмтеатр – на веранде «Цейлона» голова кружится не только от вкусов и запахов, но и от окружения. С такого ракурса Нижний кажется по-европейски уединенным и по-столичному оживленным. Саундтреком вечера здесь станут выступления уличных музыкантов, а неоновый свет, льющийся на веранду в темноте, вскружит голову даже самому суровому гурману.
ул. Б. Покровская, 15
Другие веранды ресторанов сети ждут вас по следующим адресам:
Пиццерия «Юла», ул. Октяборьская 9б
«Пастарама», ул. Пискунова, 15
«Совок», ул. Б. Покровская, 2/2.
«Салют», ул. Октябрьская, 9а.
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