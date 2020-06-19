Круиз по лету: наш гид по лучшим летним верандам Нижнего Новгорода

Веранда в уютном патио утопает в цветах, рядом журчит фонтан – словом, здесь можно вдохнуть атмосферу острова Капри и устроить себе гастрономический тур по Италии, плавно перемещаясь от пиццы к пасте, а от пасты к тирамису и джелато.

Рождественская ул., 45В

Другие веранды ресторанов ГК «ПИР» ждут вас по следующим адресам:

«Тюбетейка» Рождественская ул., 45.

«Папаша Билли», «Буржуй» Рождественская ул., 22

«Плакучая Ива» Нижневолжская набережная, 23

«Баренц», «Веселая кума» ул. Костина, 3

«Тиффани» Верхневолжская набережная, 8