В Moloko на Янки Купалы презентуют новое меню

5 марта в кафе Moloko (ул. Янки Купалы, 30а) состоится презентация нового меню с концепцией comfort food. Бренд-шеф Павел Климкин приготовит для гостей изысканные блюда, которые только в этот день будут продаваться по рекордно низким ценам. Например, всего за 320 рублей можно будет попробовать щупальца осьминога или филе фермерского бычка. А атмосферу уюта и тепла дополнят легендарные хиты в исполнении дуэта Maple Season.