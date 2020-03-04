5 марта в кафе Moloko (ул. Янки Купалы, 30а) состоится презентация нового меню с концепцией comfort food. Бренд-шеф Павел Климкин приготовит для гостей изысканные блюда, которые только в этот день будут продаваться по рекордно низким ценам. Например, всего за 320 рублей можно будет попробовать щупальца осьминога или филе фермерского бычка. А атмосферу уюта и тепла дополнят легендарные хиты в исполнении дуэта Maple Season.
В Moloko на Янки Купалы презентуют новое меню
5 марта, четверг
Начало в 19.00
Место: Moloko (ул. Янки Купалы, 30а, ТЦ «Водный мир», 3 этаж)
Всем заполнившим форму регистрации фирменные настойки — в подарок! Забронировать стол можно по телефону: 282-02-72.
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