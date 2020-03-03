Бармены из V бара, что при галерее вкуса «Парк Культуры», вдохновлены женской красотой и, разумеется, не могут остаться в стороне. Поэтому 8 марта приглашают всех милых дам на тематический сет, посвященный прекрасному празднику весны.
Тематический сет для милых дам от V bar
Сет состоит из четырех подач мини-блюд в сопровождении интересных коктейлей, дижестива и приятных бесед с барменами.
Меню:
Курс 1
Коктейль «Айвовый Физ»
Мини-карпаччо из лосося с икрой из юдзу и чили
Курс 2
Коктейль «Виноградный Гимлет»
Гребешок из эринги в остро-сладком соусе
Курс 3
Коктейль «Малина&Тоник»
Равиоли с копченым лососем и сливочным сыром
Курс 4
Коктейль «Ля Франсе»
Щеки молодого теленка в ролле из красного листа с мясным соусом
Дижестив
Пусс-Кафе:
сливочная лимончелло, черносмородиновый ликер, эспрессо
8 марта, воскресенье
Начало 19.00
Количество мест ограничено
Стоимость участия: 2000₽/персона
ИНФО/РЕЗЕРВ: + 7 (831) 215-12-12
18+
Фото: архив организаторов
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