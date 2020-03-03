Тематический сет для милых дам от V bar

Сет состоит из четырех подач мини-блюд в сопровождении интересных коктейлей, дижестива и приятных бесед с барменами.

Меню:

Курс 1

Коктейль «Айвовый Физ»

Мини-карпаччо из лосося с икрой из юдзу и чили



Курс 2

Коктейль «Виноградный Гимлет»

Гребешок из эринги в остро-сладком соусе



Курс 3

Коктейль «Малина&Тоник»

Равиоли с копченым лососем и сливочным сыром



Курс 4

Коктейль «Ля Франсе»

Щеки молодого теленка в ролле из красного листа с мясным соусом



Дижестив

Пусс-Кафе:

сливочная лимончелло, черносмородиновый ликер, эспрессо



8 марта, воскресенье

Начало 19.00

Количество мест ограничено

Стоимость участия: 2000₽/персона

ИНФО/РЕЗЕРВ: + 7 (831) 215-12-12

18+

Фото: архив организаторов