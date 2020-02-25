В четверг, 27 февраля, ресторан Mükka устраивает эно-вечер с дегустацией изысканных напитков из итальянского региона Ломбардии. Спикером встречи станет Виктория Маркевич, сообщают организаторы.
Mükka приглашает на итальянский эно-вечер с Викторией Маркевич
Не так часто сегодня можно встретить этикетки из этого региона на полках и в винных картах, а на дегустации в Mükka гостей ждет сет из 6 напитков: элегантные игристые из Франчакорты, очаровательные белые с озера Гарда, характерные красные с террасных виноградников Вальтеллины и еще кое-что интересное. Кроме того, всем будут предложены авторские закуски от шеф-повара.
27 февраля, четверг
19.00
Место: Mükka (Ошарская, 36б)
Участие: 2000 ₽
Всего 10 мест! Бронь через direct или по телефону: 282-13-03.
Фото: архив организаторов
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