Посиделки в V bar для защитников и их спутниц

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Аперитив

Коктейль Буравчик

1 подача

Паштет из фермерской утки с ломтиком подвяленного магре

Коктейль «Яблочный тоник»

2 подача

Аранчини с сыром моцарелла и кремом из баклажана

Коктейль «Товарищ»

3 подача

Полента на гриле с сырным соусом

Коктейль «Московский мул рябиновый»

4 подача

Мини-корнеты: тартар из говядины, тартар из томатов, тартар из авокадо

Коктейль «Красный базилик»

5 подача

Десерт «Домашние разносолы» (томат и огурец)

Коктейль «Сестра Александра»

23 февраля, воскресенье Начало в 19.00 Место: V bar (галерея вкуса «Парк Культуры» LEVEL 2) Верхне-Волжская наб., 10а Стоимость сета – 1800 ₽

Количество мест ограничено

ИНФО/РЕЗЕРВ: +7 (831) 215-12-12