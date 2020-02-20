23 февраля V bar традиционно соберет гостей за круглой барной стойкой на тематическом сете. Вас ждут камерная обстановка V bar, приятные беседы и гастрономическое предложение для защитников и их прекрасных спутниц. Меню состоит из аперитива и 5 курсов мини-блюд в сопровождении напитков, искусно подобранных барменами.
Посиделки в V bar для защитников и их спутниц
Меню
Аперитив
Коктейль Буравчик
1 подача
Паштет из фермерской утки с ломтиком подвяленного магре
Коктейль «Яблочный тоник»
2 подача
Аранчини с сыром моцарелла и кремом из баклажана
Коктейль «Товарищ»
3 подача
Полента на гриле с сырным соусом
Коктейль «Московский мул рябиновый»
4 подача
Мини-корнеты: тартар из говядины, тартар из томатов, тартар из авокадо
Коктейль «Красный базилик»
5 подача
Десерт «Домашние разносолы» (томат и огурец)
Коктейль «Сестра Александра»
23 февраля, воскресенье
Начало в 19.00
Место: V bar (галерея вкуса «Парк Культуры» LEVEL 2)
Верхне-Волжская наб., 10а
Стоимость сета – 1800 ₽
Количество мест ограничено
ИНФО/РЕЗЕРВ: +7 (831) 215-12-12
Фото: архив пресс-служб
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