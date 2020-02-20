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Посиделки в V bar для защитников и их спутниц

23 февраля V bar традиционно соберет гостей за круглой барной стойкой на тематическом сете. Вас ждут камерная обстановка V bar, приятные беседы и  гастрономическое предложение для защитников и их прекрасных спутниц. Меню состоит из аперитива и 5 курсов мини-блюд в сопровождении напитков, искусно подобранных барменами.

Меню
Аперитив
Коктейль Буравчик
1 подача
Паштет из фермерской утки с ломтиком подвяленного магре  
Коктейль «Яблочный тоник»
2 подача
Аранчини с сыром моцарелла и кремом из баклажана 
Коктейль «Товарищ»
3 подача
Полента на гриле с сырным соусом                   
Коктейль «Московский мул рябиновый»
4 подача
Мини-корнеты: тартар из говядины, тартар из томатов, тартар из авокадо
Коктейль «Красный базилик»
5 подача
Десерт «Домашние разносолы» (томат и огурец)                                 
Коктейль «Сестра Александра»

23 февраля, воскресенье

Начало в 19.00

Место: V bar (галерея вкуса «Парк Культуры» LEVEL 2)

Верхне-Волжская наб., 10а

Стоимость сета – 1800 ₽
Количество мест ограничено 
ИНФО/РЕЗЕРВ: +7 (831) 215-12-12

Фото: архив пресс-служб

Наталия Болотова,
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