Специальное меню к Дню защитника Отечества от «Парка Культуры»

С 21 февраля галерея вкуса «Парк Культуры» начинает поздравлять всех мужчин с праздником, в связи с этим шеф-повар проекта Ирина Гравшина подготовила меню для джентльменов. В специальном гастрономическом предложении представлена коллекция мясных и рыбных блюд, которые придутся по вкусу не только мужчинам, но и их прекрасным спутницам.