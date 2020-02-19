С 21 февраля галерея вкуса «Парк Культуры» начинает поздравлять всех мужчин с праздником, в связи с этим шеф-повар проекта Ирина Гравшина подготовила меню для джентльменов. В специальном гастрономическом предложении представлена коллекция мясных и рыбных блюд, которые придутся по вкусу не только мужчинам, но и их прекрасным спутницам.
Специальное меню к Дню защитника Отечества от «Парка Культуры»
В меню – тартар из тунца с авокадо и кунжутным соусом, аранчини с уткой и пюре из печеного баклажана, бифштекс из мраморной говядины с картофельным гратеном. На сладкое – чизкейк на орехово-песочной основе с карамельными бананами.
Шеф-бармена подготовил хитовые коктейли, пробовать обязательно!
ИНФО/РЕЗЕРВ: +7(831) 215-12-12
Галерея вкуса «Парк Культуры»
Нижний Новгород
Верхне-Волжская набережная, 10а
www.park-k.ru
Фото: архив пресс-служб
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