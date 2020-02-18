Магия чисел 20.02.20: Moloko на Алексеевской презентует новое меню

Для сети городских кафе Moloko 20.02.20 – это особенный день. В грядущий четверг Moloko на Алексеевской презентуют новое меню с концепцией comfort food. Бренд-шеф Павел Климкин приготовит для гостей блюда из полезных овощей, рыбы, мяса, а также пикантный салат с осьминогом и авторский оливье с тыквой и авокадо. Приятным бонусом станет безлимитное эно-сопровождение и аккомпанемент акустического дуэта Maple Season.