Для сети городских кафе Moloko 20.02.20 – это особенный день. В грядущий четверг Moloko на Алексеевской презентуют новое меню с концепцией comfort food. Бренд-шеф Павел Климкин приготовит для гостей блюда из полезных овощей, рыбы, мяса, а также пикантный салат с осьминогом и авторский оливье с тыквой и авокадо. Приятным бонусом станет безлимитное эно-сопровождение и аккомпанемент акустического дуэта Maple Season.
Магия чисел 20.02.20: Moloko на Алексеевской презентует новое меню
20 февраля, четверг
Сбор гостей в 19.00
Место: Moloko (Алексеевская, 15)
Блюды из нового меню будут продаваться по сниженным ценам!
Забронировать стол можно по ссылке.
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