Встречаем Новый год в Таиланде

Говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь!

Поэтому смотрим новогодний тур в экзотику Таиланда!

✈Прямые вылеты из Казани 30 декабря на 10 ночей:

COSY BEACH RESORT & SPA SUPERIOR WING 3+*=78 536 руб (включен новогодний гала-ужин!)

BESTON PATTAYA 4*=72 745 руб

GRAND PALAZZO HOTEL PATTAYA 5*=93 720 руб

В стоимость тура входит:

авиаперелеты,

трансфер,

проживание,

питание,

медицинская страховка...

БЕЗ ДОПЛАТ!

Цена указана на одного взрослого (при двухместном размещении)

Офис: ул. Сибгата Хакима, 41

Тел.: 245-23-25, 8 937 615 23 25