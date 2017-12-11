Встречаем Новый год в Таиланде
Говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь!
Поэтому смотрим новогодний тур в экзотику Таиланда!
✈Прямые вылеты из Казани 30 декабря на 10 ночей:
COSY BEACH RESORT & SPA SUPERIOR WING 3+*=78 536 руб (включен новогодний гала-ужин!)
BESTON PATTAYA 4*=72 745 руб
GRAND PALAZZO HOTEL PATTAYA 5*=93 720 руб
- В стоимость тура входит:
- авиаперелеты,
- трансфер,
- проживание,
- питание,
- медицинская страховка...
БЕЗ ДОПЛАТ!
Цена указана на одного взрослого (при двухместном размещении)
Офис: ул. Сибгата Хакима, 41
Тел.: 245-23-25, 8 937 615 23 25
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