Встречаем Новый год в Таиланде

Говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь!

Поэтому смотрим новогодний тур в экзотику Таиланда!

✈Прямые вылеты из Казани 30 декабря на 10 ночей:
COSY BEACH RESORT & SPA SUPERIOR WING 3+*=78 536 руб (включен новогодний гала-ужин!)
BESTON PATTAYA 4*=72 745 руб
GRAND PALAZZO HOTEL PATTAYA 5*=93 720 руб

  • В стоимость тура входит:
  • авиаперелеты,
  • трансфер,
  • проживание,
  • питание,
  • медицинская страховка...

БЕЗ ДОПЛАТ!

Цена указана на одного взрослого (при двухместном размещении)

Офис: ул. Сибгата Хакима, 41
Тел.: 245-23-25, 8 937 615 23 25

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Автор: Radif
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