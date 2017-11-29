Красота простых вещей: компания ИКЕА и бренд HAY представляют коллекцию ЮППЕРЛИГ
Коллекция, слоган которой «красота простых вещей», состоит из предметов повседневного пользования, которые отличаются продуманным до мелочей, но лаконичным дизайном, безупречным качеством и неподвластной времени красотой. Они адаптированы к потребностям современной жизни дома, а также актуальны для самых разных интерьерных решений, прекрасно комбинируются друг с другом и теми вещами, которые есть у нас дома.
Рольф и Метте Хэй — творческий дуэт супругов, основавших в 2002 году в Копенгагене собственную дизайнерскую компанию. Она специализируется на создании мебели для современной жизни с применением продвинутых технологий производства. Черпая вдохновение в моде, архитектуре и искусстве, основатели HAY создают предметы, отличающиеся минималистичным дизайном и функциональностью.
«Мы с самого начала четко обозначили свою позицию: эта коллекция должна быть в духе ИКЕА, то есть состоять из качественных и долговечных товаров по доступным ценам», – рассказывает Метте Хэй.
Коллекция ЮППЕРЛИГ - это столы, зеркала, подсвечники, стеллажи, лампы, пледы, вазы и, что интересно, новое прочтение легендарной синей сумки ИКЕА.
«Сумка – это один из самых популярных и широко используемых товаров ИКЕА, но никто не считает его дизайнерским предметом. Мы сохранили оригинальные размеры сумки, но добавили орнамент и обновили цвет. Так мы отдаем дань культовому товару ИКЕА», — комментирует Метте Хэй.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.