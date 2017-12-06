Чем лечить атопический дерматит

Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay представила уникальный продукт LIPIKAR СТИК AP+. Это первое и единственное средство в форме стика, предназначенное для ухода за сухой и атопичной кожей, склонной к аллергическим реакциям, зуду и расчесыванию кожи младенцев, детей и взрослых. Инновационная формула мгновенно увлажняет и смягчает кожу, помогает устранить зуд, шелушение и способствует увеличению промежутков между обострениями атопии.

Важно, что стик можно использовать и детям, и взрослым в любое время и в любом месте, наносить на все участки тела, в том числе на веки. LIPIKAR СТИК AP+ является альтернативой расчесыванию, поскольку он не травмирует кожу и не усугубляет состояние человека. Он выпускается в объеме 15 мл. Это идеальный размер для того, чтобы всегда носить это средство с собой.

Основные компоненты и их действие:

• Мадекассосид – растительный экстракт, способствующий регенерации дермы, активизирует защиту основных ее волокон.

• Aqua Posae FIiliformis – лизат бактерии Vitreoscilla Filiformis, обогащенный Селеном в Термальной воде La Roche-Posay; восстанавливает и нормализует микробиом кожи, укрепляет эпидермальный защитный барьер.

• Комплекс «Медь, цинк, марганец» - антибактериальный компонент, которой кроме того стимулирует синтез клеток.

• Масло Карите в концентрации 20% – обеспечивает естественное восполнение гидролипидной пленки на поверхности эпидермиса; интенсивно увлажняет и смягчает кожу, снимает раздражение.

• Масло Канолы в концентрации 20% – также увлажняет кожу и снабжает ее необходимыми жирными кислотами.

• Термальная вода La Roche-Posay с высоким содержанием Cелена – смягчает кожу, нейтрализует действие свободных радикалов, поддерживает физиологический баланс чувствительной кожи.

Без парабенов и парфюмерных отдушек. Гипоаллергенно. Быстро впитывающаяся текстура. Без эффекта липкости. Легко наносится. Не оставляет следов на одежде.Моментально устраняет сухость, способствуя снижению зуда, гарантирует мгновенное облегчение.

Рекомендации по использованию: массировать кожу стиком при возникновении зуда вместо расчесывания ногтями, чтобы защитить ее от грубого механического воздействия.

Протестировано под контролем дерматологов, педиатров и офтальмологов.