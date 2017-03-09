Американский Vogue написал о крымскотатарской национальной одежде

Помимо рассказа о национальных костюмах крымских татарок, автор статьи Лиана Сатенштейн упоминает ключевые события в истории народа, населяющего полуостров с 13 века. Она начинает со времен депортации крымских татар Сталиным в мае 1944 и заканчивает мартовскими событиями 2014 года.

«Насилие и расизм в отношении меньшинств были распространены в бывшем СССР. Но когда украинский теплый и красивый Крым попал под контроль России в 2014 году, крымские татары вновь столкнулись с репрессиями», − отмечает автор.

Модели крымско-татарского происхождения примерили на себе национальные костюмы. Среди девушек − Эвелина Мамбетова, одна из самых известных в мире украинских моделей крымская татарка. В съемке также приняла участие перспективный дизайнер Эдие Каримова.

Прочитать статью в оригинале можно здесь.