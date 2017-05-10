«FASHION битва» едет в Казань

Журнал Esque везет модную акцию в Татарстан. Как сообщают организаторы, битва пройдет в течение двух дней. Первый - это маркет в одном из лофтов города, на котором дизайнеры представят свои коллекции на продажу, каждый устроит небольшой показ, а в конце пройдет пресс-конференция.

На второй день планирует большое шоу, в которой работы будут оценивать члены жюри и зрители.

Более подробная информацию об участии можно получить по номеру +7 904 511 42 10.